2021/11/28 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تعرض رتل ينقل معدات القوات الأمنية إلى انفجار عبوة ناسفة بالديوانية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:10

واع/

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