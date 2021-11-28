الخلية: تفجير يستهدف رتل معدات للقوات الأمنية العراقية في الديوانية

2021/11/28 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني===========تعرض رتل كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، الى انفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية ، مما ادى الى حصل أضرار بإحدى عجلات الرتل وحمولتها ( شفل) دون خسائر بشرية ، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة.==============٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢١

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