البحرية الأميركية تعلن إنقاذ صيادين إيرانيين

2021/11/28 | 13:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية، الأحد، أنها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام.

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