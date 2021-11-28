بالصور:العتبة الحسينية توزع مساعدات انسانية في ناحية الشرقاط بصلاح الدين ووفد العتبة يلتقي بطلبة جامعتها

2021/11/28 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة بزيارة جامعة الشرقاط وتوزيع

سلات غذائية على العوائل المتعففة

والمهجرة في القضاء التابع لمحافظة

صلاح الدين

وقال مسؤول الوفد الشيخ فاهم

الابراهيمي لوكالة نو

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