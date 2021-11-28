الصحة: سنلجأ للإغلاق ومنع السفر عند ظهور المتحور الجديد

2021/11/28 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة، اليوم الاحد، أنها

ستعيد العمل بإجراءات الاغلاق ومنع

السفر وتطبيق خطوات الوقاية، في حال

ظهور المتحور الجديد لوباء كورونا

المسمى "أوميكرون" الذي تواردت معلومات

اولية بشأن سرعة انتشاره

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