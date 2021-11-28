النزاهة تصدر أمر استقدام لمدير استثمار كركوك

2021/11/28 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأحد، عن إجراءاتها بصدد الشكوى

المُقدَّمة من قبل المُواطنين

المُتعاقدين على شراء وحداتٍ سكنيَّةٍ

في أحد المجمعات بمحافظة كركوك، كاشفةً

عن إصدار أمر استقدامٍ لرئي

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