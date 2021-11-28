اطباق القوزي توقف حملة

2021/11/28 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةكشف مصدر في بلدية محافظة البصرة، اليوم الاحد، عن صدور أمر قبض بحق صاحب مطعم مشهور في البصرة وصفه بمطعم المسؤولين المفضل فضلاً عن صدور أمر بإزالة بناية المطعم التجاوز

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة بداءة البصرة ووفق الدعوى المرقمة 1947 اصدرت أمر قبض بحق (ع ،ص ،ع ) وأمرت مركز شرطة البراضعية بتنفيذ الأمر والزمت بدفع اجر مثل قدره (73 مليون دينار )"، مبيناً ان المحكمة ذاتها ووفق الدعوى المرقمة 1068 أصدرت امراً بإزالة التجاوز الذي يشغل أرض مساحتها 1989 متر مربع

واوضح ان "المطعم هو مطعم المسؤولين المفضل حيث لا تستطيع الأجهزة الامنية تنفيذ أمر القبض او إزالة التجاوز كون كبار المسؤولين يترددون على المطعم"، كاشفاً عن "قيام صاحب المطعم المقرب من المسؤولين بتشييد بناية اخرى مجاورة للمطعم تحت علم المسؤولين الذين يترددون عليه". وتشهد محافظة البصرة حملة واسعة لإزالة تجاوزات الباعة المتجولين فضلاً عن حملات طالت محال تجارية وازالت شوارع كاملة بأستثناء شارع الوقود وتجاوزات تابعة للأحزاب.

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