الإعدام لإرهابي فجر سيارة مفخخة في النجف

2021/11/28 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات محافظة النجف، اليوم الأحد، حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت على متهم وفق المادة الرابعة من قانون الارهاب.وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي، إن “الإرهابي أدين بتفجير سيارة مفخخة […]

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