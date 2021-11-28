الكويت: حبس شيخ من الأسرة الحاكمة وبرلماني سابق 7 سنوات

2021/11/28 | 13:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة التمييز في الكويت اليوم الأحد حكماً نهائياً في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر محمد شهيد بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتغريمه مليونين وسبعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي.

كما قضت المحكمة بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة ويعمل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الشيخ اللواء مازن الجراح، ورجل الأعمال نواف الشلاحي، سبع سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب الرشوة.

وقررت المحكمة تغريم كل منهما مليون و970 ألف دينار كويتي، وحبس حسن الخضر سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة.

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