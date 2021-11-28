روسيا تسجل تراجعا مستمرا بعدد اصابات كورونا

2021/11/28 | 13:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجلت السلطات الصحية في روسيا تراجعا بعدد مصابي فيروس كورونا خلال الايام القليلة الماضية.واعلنت / حسب روسيا اليوم / عن تسجيلها خلال 24 ساعة الماضية 33548 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1224 حالة وفاة.وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (3086)، تليها مدينة بطرسبورغ (2072)، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2046).ووفقا لآخر الأرقام والبيانات الصادرة عن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية تفشي فيروس كورونا إلى 9 ملايين و570373 إصابة، وتعافى حتى الآن 8 ملايين و268111 شخصا، بينهم 30646 شخصا خلال اليوم الماضي، فيما بلغت حصيلة الوفيات 272755 حالة وفاة.وسجلت روسيا تراجعا خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات الجديدة، حيث تراجع من نحو 40 ألف إصابة يوميا إلى 33 ألف إصابة./انتهى3

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