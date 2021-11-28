الشركـة العامـة لمُعـدات الإتصـالات والقُـدرة : نصُـب وتشغيـل ( ١٨ ) منظومـة لمُراقبـة مرضـى جائحـة كورونـا فـي مُستشفيـات نينـوى

2021/11/28 | 13:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلـنَ مُدير عام الشركة العامة لمُعدات الإتصالات والقُدرة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ضيـف فيحـان محمـود عن تجهيز مُستشفيات مُحافظة نينوى بمنظومات مُراقبة مرضى كورونا التي تمَّ تصميمها وتصنيعها بجهود ذاتية مُميزة لكوادر الشركـة .وقال بحسب بيان لوزارة الصناعة:" ان كادر قسم البحث والتطوير في الشركة نفذَ أعمال نصُب وتشغيل منظومات مُراقبة مرضى جائحة كورونا وبعدد ( ١٨ ) منظومة بواقع ( ١٨٥ ) جهازا في ( ٩ ) مُستشفيات بمُحافظة نينوى شَمِلت مُستشفى السلام وأبن سينا والخنساء وأبن الأثير والبتول والجمهوري ومُستشفى برطلة والحمدانية والقيارة".واضاف انه قد تمَّ نصُب منظومتين واحدة للرجال وأخرى للنساء في كُل مُستشفى من هذه المُستشفيات مُضيفاً بأنهُ قد تمَّ أيضاً تدريب الكادر الصحي في تلك المُستشفيات على إستخدام المنظومة فيما تتكفل الشركة بكُل أعمال الصيانة للمنظومة ولمُدة عام كامل حسب بنود العقد المُبرم بين الجانبيـن "./انتهى2.

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