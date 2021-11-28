2021/11/28 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعرب الأطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون” بين الشباب، موضحين أن بعض المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.وتحدثت مصادر طبية أن الشباب المصابين بـ”أوميكرون” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرعة انتشار “أوميكرون” لدى فئة عمرية معينة تثير قلق الأطباء المركز الخبري الوطني.

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