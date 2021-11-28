الإسلاميون يشرعنون العنف ضد النساء ويتضامنون مع الضحايا. - سعيد الكحل

2021/11/28 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أعلنت جمعيات نسائية تابعة لتنظيمات الإسلام السياسي ، بمناسبة حملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من نوفمبر إلى 10 دجنبر التي تشرف عليها الأمم المتحدة ، تضامنها مع النساء ضحايا العنف .ففي كل مناسبة عالمية ، تعيد الجمعيات الإسلاموية اجترار خطابها الذي تزعم فيه الدفاع عن حقوق النساء والانتصار لقضاياهن .



فالمرأة ، في أدبيات هذه التنظيمات ، وفي ممارستها ، تشكل موضوعا ج ......





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