استقرار أسعار الصرف لهذا اليوم

2021/11/28 | 13:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حافظت أسعار صرف الدولار على استقرارها، الأحد، في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

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