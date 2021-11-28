ما هو أهم شيء يجب أن نعرفه عن متغير “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا؟

2021/11/28 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يناقش الدكتور بيتر هوتز متغير أوميكرون ومتى سنعرف ما إذا كانت اللقاحات فعالة ضده

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