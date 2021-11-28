2021/11/28 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، أن فريق التفاوض الإيراني بقيادة علي باقري كني عقد اجتماعات ثنائية وثلاثية في فيينا، اليوم الأحد، وذلك قبل استئناف المباحثات النووية.وقال الدبلوماسي الإيراني محمد رضا غايبي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دبلوماسيون من إيران والصين وروسيا يجتمعون قبل استئناف المباحثات النووية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دبلوماسيون من إيران والصين وروسيا يجتمعون قبل استئناف المباحثات النووية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دبلوماسيون من إيران والصين وروسيا يجتمعون قبل استئناف المباحثات النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).