2021/11/28 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم

من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد

"أوميكرون" بين الشباب، موضحين أن بعض

المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.

وتحدثت مصادر طبية أن الشباب المصابين

بـ"أوميكرون" ال

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