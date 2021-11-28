سوريا ترد على عزف الشيد الوطني الايراني بدلا عن نشيدها الوطني خلال مباراة لكرة السلة

2021/11/28 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة،

طريف قوطرش، أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد

الكازاخستاني، بسبب خطأ عزف النشيد

الإيراني بدلا عن السوري في لقاء سوريا

وكازاخستان بتصفيات كأس العالم.

وقال قوطرش لتلفزيون ال

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