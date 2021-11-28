2021/11/28 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف الادعاء

العام بالتدخل فوراً ومنع إبرام عقد

إصدار جوازات السفر الذي سيتسبب بهدر

كبير في المال العام يتجاوز الـ 500 مليون

دولار، بالإضافة الى جعل كلفة تجديد

الجواز 50 دولاراً بد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تكشف عن هدر بالمال العام يتجاوز 500 مليون دولار في عقد الجوازات وتطالب بايقافه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تكشف عن هدر بالمال العام يتجاوز 500 مليون دولار في عقد الجوازات وتطالب بايقافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).