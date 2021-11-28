حادث سير يودي بحياة 5 اشخاص علی طریق اربیل- كركوك

2021/11/28 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن 5 اشخاص توفوا اثر حادث سير علی طریق اربیل- كركوك.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "5 اشخاص توفوا ظهر اليوم اثر حادث سير علی طریق اربیل- كركوك".

واضاف انه "تم نقل الجثث لدائرة الطب العدلي".

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