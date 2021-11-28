مقتل خمسة من عناصر البشمركة في انفجار عبوة ناسفة في ديالى

2021/11/28 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (العراق)-(أ ف ب) – قتل خمسة من المقاتلين الأكراد (البشمركة) وجرح أربعة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية عسكرية ليل السبت الأحد في جنوب إقليم كردستان بشمال العراق، حسبما أفاد بيان رسمي الأحد.وأشار البيان الصادر عن وزارة البشمركة (وزارة الدفاع الكردية) إلى أن الانفجار وقع “في ساعة متأخرة من ليلة […]

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