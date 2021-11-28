صحة المثنى تُعلم موظفيها بتأخر رواتبهم

2021/11/28 | 13:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت دائرة صحة المثنى، اليوم الأحد، أن سبب تأخر رواتب موظفيها لم يكن لها علاقة به، مبينة أنها رفعت صكوك الرواتب منذ أيام.وقالت الدائرة في بيان، إن “دائرة الصحة و مؤسساتها تود أن تنوه لكافة الموظفين حول التأخير في الرواتب، بأن رواتب الموظفين رُفعت وسُلمت الصكوك الخاصة بالرواتب الى المصارف منذ يوم الاربعاء […]

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