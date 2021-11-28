كيف تستجيب الدول الأوروبية لانتشار متغير “أوميكرون” الجديد لفيروس كورونا؟

2021/11/28 | 14:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد المخاوف بشأن انتشار متغير جديد لفيروس كورونا، "أوميكرون"، ووسط تأكيد الحالات الآن في عدة أماكن، بما في ذلك بلجيكا وإسرائيل وهونغ كونغ، هناك مخاوف متزايدة بشأن قابلية انتقال المتغير وتأثيره على فعالية اللقاح.رداً على ذلك، بدأت عدة دول أوروبية في اتخاذ تدابير لمحاولة احتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك تعليق السفر من العديد من البلدان في جنوب إفريقيا.

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