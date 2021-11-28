قائمة محدثة بدول رصدت إصابات بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون”

2021/11/28 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت عدة دول في العالم عن تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” الذي رصد لأول مرة في جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه “مثير للقلق”.قائمة محدثة بدول […]

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