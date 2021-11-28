2021/11/28 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة المثنى، الأحد، سبب تأخر رواتب موظفيها ولم يكن لها علاقة به، موضحة أنها رفعت صكوك الرواتب منذ أيام.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقى NRT عربية نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2021)، إن "دائرة الصحة و مؤسساتها تود أن تنوه لكافة الموظفين حول التأخير في الرواتب، بأن رواتب الموظفين رفعت وسلمت الصكوك الخاصة بالرواتب الى المصارف منذ يوم الاربعاء 24 تشرين الثاني 2021".

واضاف البيان، انه "لا علاقة للدائرة بتأخير الرواتب".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من صحة المثنى بشأن تأخر رواتب موظفيها: رفعنا الصكوك منذ أيام) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من صحة المثنى بشأن تأخر رواتب موظفيها: رفعنا الصكوك منذ أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).