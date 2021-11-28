الرئيس الألماني يناشد مواطنيه الحد من المخالطات بسبب تفشي كورونا

2021/11/28 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين في بلاده ضرورة الحليولة دون الدخول في إغلاق من خلال تقييد المخالطات والتواصل فيما بينهم طواعية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وكتب شتاينماير في مقال لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: “من المهم أن نتصرف جميعا سويا حاليا… أن نلتزم بالقواعد ونحد مرة أخرى من المخالطات.



فلنفعل ذلك، كي لا نغلق المدارس ورياض الأطفال مجدداً، وكي لا نضطر لإغلاق الحياة العامة بشكل كامل من جديد”.

ودعا شتيانماير أيضا مجدداً إلى تلقي اللقاح، وقال: “نملك في أيدينا الوسيلة لحماية أنفسنا من مسار خطير، بل مميت للمرض.

ولكن لا يزال عدد محدود للغاية هو الذي استفاد منها حتى الآن.



لذا أرجوكم للمرة الثانية اليوم: تلقوا اللقاح وجددوا الحماية المناعية لديهم في الوقت المناسب”.

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