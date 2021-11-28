2021/11/28 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 50 دقيقة

عبوة ناسفة تستهدف عجلة عسكرية عراقية في الديوانية

منذ 4 ساعات

الصحة: سنلجأ للاغلاق حال ظهور متحور كورونا الجديد

منذ 16 ساعة

فوائد وأضرار البصل

منذ 18 ساعة

Vivo تطلق ساعة تنافس بها ساعات آبل وهواوي الذكية

منذ 19 ساعة

الدول التي سجلت فيها إصابات بمتحور كورونا “أوميكرون”

منذ يوم واحد

إدراج سدة الهندية ونواعير هيت في سجل التراث العالمي

منذ يومين

فنانة عراقية تستعد لإحياء حفل افتتاح كأس العرب في قطر

منذ يومين

تحذير من عاصفة شمسية

منذ يومين

الصحة العالمية تعلن انخفاض عدد المدخنين عالمياً

منذ يومين

معلومات مثيرة عن متحور كورونا الجديد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تباشر بإرسال آخر الطعون إلى الهيئة القضائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تباشر بإرسال آخر الطعون إلى الهيئة القضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).