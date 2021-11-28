مقتل واصابة خمسة اشخاص في حادث سير شمال غرب كركوك

2021/11/28 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قتل واصيب خمسة اشخاص في حادث سير ، شمال غرب كركوك .وقال مصدر في مرور كركوك :" ان حادث تصادم وقع على الطريق الرابط بين اربيل وكركوك ، قرب ناحية التون كوبري ، ادى لمقتل ثلاثة اشخاص واصابة اثنين آخرين "./ انتهى

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