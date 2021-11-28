بمشاركة واسعة.. انطلاق بطولة كاس العرب الثلاثاء المقبل

2021/11/28 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنطلق مساء بعد غد الثلاثاء بطولة كأس العرب 2021 بمشاركة 16 منتخبا عربيا ، منها 6 منتخبات من القارة الافريقية و10 منتخبات من القارة الآسيوية.وقسمت المنتخبات على اربع مجموعات ، اربعة منتخبات في كل مجموعة ، ما يعني ان البطولة ستشهد 32 مباراة في مختلف ادوارها على مدار الفترة من 30 تشرين الثاني الحالي وحتى 18 كانون الاول المقبل.كما تقام فعاليات البطولة على ستة ملاعب ، من المقرر ان تستضيف مونديال 2022، ما يمثل تجربة مثالية لامكانيات هذه الملاعب المجهزة باعلى التقنيات ومنها تقنيات التبريد رغم اقامة البطولة في فصل الشتاء./انتهى3

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