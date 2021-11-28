البحرية الأميركية تنقذ إيرانيين تقطّعت بهما السبل لثمانية أيام في سفينة صيد

2021/11/28 | 14:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت البحرية الأميركية في بيان الأحد أنّها أنقذت بحارين إيرانيين تقطعت بهما السبل على متن سفينة صيد لثمانية أيام، في منطقة غالبا ما تشهد مواجهات بين القوتين البحريتين التابعتين للبلدين.وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في بيان “أنقذت سفينة … Readmore

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