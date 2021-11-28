عبوة ناسفة تستهدف رتل معدات للقوات العراقية في الديوانية

2021/11/28 | 14:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى التفجير إلى أضرار مادية فقط

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، استهداف رتل معدات للقوات العراقية بتفجير في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للخلية، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "الرتل كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين".

وأضاف البيان، أنّ "الانفجار أدى إلى أضرار بإحدى عجلات الرتل وحمولتها (شفل) دون خسائر بشرية، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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