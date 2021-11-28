2021/11/28 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت مفوضية الانتخابات، الأحد، إنها أرسلت آخر الطعون إلى الهيئة القضائية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأضاف عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح تابعه "ناس" (28 تشرين الثاني 2021)، أن "المفوضية، باشرت اليوم بإرسال الطعون إلى الهيئة القضائية"، مبيناً، أن "الهيئة ستبت بالطعون بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة".

وأوضح، أن "الطعون تعد الأخيرة التي سترد الى الهيئة"، مؤكداً، أنه "بعد إنهاء جميع الطعون ومصادقة الهيئة القضائية عليها، ستعلن المفوضية خلال يومين النتائج النهائية".

"واع"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تؤكد إغلاق ملف الطعون: النتائج ستعلن في غضون أيام قليلة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تؤكد إغلاق ملف الطعون: النتائج ستعلن في غضون أيام قليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).