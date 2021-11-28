الإمارات تفرج عن 870 سجينا ادينوا في قضايا مختلفة

2021/11/28 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية يوم الأحد إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمر بالإفراج عن 870 سجينا بمناسبة عيد اتحاد البلاد الخمسين الذي يوافق يوم الثاني من ديسمبر كانون الأول.

وذكرت الوكالة أن السجناء مدانون في قضايا مختلفة مضيفة أن رئيس البلاد تكفل أيضا بتسديد الغرامات المالية المفروضة على السجناء بموجب الأحكام الصادرة ضدهم.

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