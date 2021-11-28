حقوق الانسان تطالب وزارة العمل باطلاق التخصيصات المالية للمشمولين في نظام الحماية الاجتماعية

2021/11/28 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الاحد، رئاسة الحكومة وعبر وزارة العمل باطلاق التخصيصات المالية للمشمولين في نظام الحماية الاجتماعية.وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه " مع الرصد اليومي ومتابعة اوضاع السوق مع ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة سعر صرف الدولار والآثار السلبية على الطبقات الفقيرة وحتىالمتوسطة دون أي حلول اقتصادية على الأرض من غياب المتابعة والرقابة والتخطيط والمعالجات يطالب المكتب رئاسة الحكومة وعبر وزارة العمل بأطلاق التخصيصات للمشمولين في نظام الحماية الاجتماعية منذ اشهر".ودعا الى "فتح باب الشمول في محافظة البصرة لامركزيا وفق الضوابط والتي باتت يوميا تسجل زيادة في شريحة الفقراء كما يطالب الحكومة المركزية ومجلس النواب القادم برفع مستوى الرواتب المخصصة للحماية الاجتماعية والتي لايمكن أن توصل هذه الشريحة الكبيرة إلى مستوى مقبول من الكرامة الانسانية التي تكافيء بلد مثل العراق يصنف من البلدان الغنية".

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