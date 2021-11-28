البيشمركة النيابية تدعو إلى الإسراع في تشكيل ونشر الألوية المشتركة بين بغداد وأربيل

2021/11/28 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

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دعت لجنة البيشمركة في برلمان كردستان حكومتي بغداد واربيل إلى الإسراع في تشكيل ونشر الألوية المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي.

وقالت اللجنة في بيان ان الهجمات التي طالت البيشمركة هي استمرار لمحاولات الإرهابيين لاستهداف الإقليم..



داعية بغداد واربيل الى سد الفراغ الأمني بين خطوط الجانبين حتى لا يتم استغلالها من قبل داعش والحيلولة دون تكرار تلك الهجمات

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