2021/11/28 | 14:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.وحتى الآن، أظهرت الأبحاث التي أجراها توليو دي أوليفيرا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء يتحدثون عن علاقة متحور “أوميكرون” بـ”الإيدز” وتطوره وانتشاره المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يتحدثون عن علاقة متحور “أوميكرون” بـ”الإيدز” وتطوره وانتشاره) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يتحدثون عن علاقة متحور “أوميكرون” بـ”الإيدز” وتطوره وانتشاره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).