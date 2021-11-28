السعودية تتخذ إجراءات مشددة وتعلق السفر الى بعض الدول الافريقية بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة

2021/11/28 | 14:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الأحد، أن المملكة علقت الرحلات الجوية من وإلى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنغولا وسيشل وموريشيوس وجزر القمر بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم أوميكرون.وكانت المملكة علقت، الجمعة، الرحلات … Readmore

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