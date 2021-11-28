2021/11/28 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط حديقة الفرسان في إكسبو 2020 دبي، تبرز هذه المنحوتة الأرضية "حديقة"، المستوحاة من حدائق المغول والمشاهد الشاعرية المختلفة، والتي ستصبح جزءًا من مدينة المستقبل "دستركت 2020"، حيث تُعد بمثابة أول معرض فني دائم يُقام في الهواء الطلق بالإمارات.وتشرح الفنانة الباكستانية حمرا عباس لموقع CNN بالعربية، كيف يجسد هذا العمل جماليات الأرض المثالية أو الفردوسية من خلال التناغم بين عناصر الطبيعة المختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هنا يمكن أن تطأ قدمك "الجنة" في إكسبو 2020 دبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هنا يمكن أن تطأ قدمك "الجنة" في إكسبو 2020 دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).