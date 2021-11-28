2021/11/28 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Poblm2FzeI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرشح عن عزم محمد نوري العبد ربه: القوى السنية والكردية ترفض ان تكون جزءا من الصراع الشيعي الشيعي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرشح عن عزم محمد نوري العبد ربه: القوى السنية والكردية ترفض ان تكون جزءا من الصراع الشيعي الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).