بغداد تعلن نسبة انجاز مجمع سبع البور السكني

2021/11/28 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، وصول نسبة انجاز مشروع مجمع سبع البور السكني الى أكثر من 70 بالمئة.وقال رئيس دائرة المهندس المقيم قصي عبد الحسين في بيان لاعلام المحافظة، ان “مشروع […]

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