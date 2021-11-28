2021/11/28 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأحد، أن منظمة اليونسكو حددت موعد بدء العمل في المنارة الحدباء.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “الوزير حسن ناظم التقى اليوم في مكتبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليونسكو تحدد مطلع العام 2022 لبدء العمل في المنارة الحدباء المركز الخبري الوطني.

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