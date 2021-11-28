فيلم لبول فيرهوفن -دراسة متأنية للسياسة والدين ونقد لاذع للكنيسة - علي المسعود

2021/11/28 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود في مهرجان لندن السينمائي في دورته 65 والذي انعقد للفترة من 06- 17 من أكتوبر 2021 ، سنحت لي الفرصة لمشاهدة تحفة المخرج الهولندي" بول فيرهوفن "- بينيديتا – الذي تناول قصة حياة القديسة " بينيديتا كارليني "التي عاشت في القرن السابع عشر، بعد أن ظلت تفاصيل حياتها مجهولة ولحين ماقامت بإزاحة الستارعنها المؤرخة الأميركية "جوديث براون" باكتشافها ملف محاكمتها في مدينة فلورنسا التاريخية واعتمدها المخرج الهول ......





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