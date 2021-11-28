2021/11/28 | 14:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن رئيس لجنة المسابقات في اتحاد غرب اسيا حسين سعيد اليوم الاحد ان الاتحاد الاسيوي وافق على مقترح تقدم به نظيره العراقي في امكانية اقامة المباراة النهائية لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب اسيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسيوي يوافق على اقامة نهائي غرب اسيا للشباب في بغداد المركز الخبري الوطني.

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