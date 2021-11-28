العمليات: فتح طريق منطقة الصدرية وسط بغداد بالكامل (صور)

2021/11/28 | 14:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعادت القوات الأمنية، الأحد، فتح طريق منطقة الصدرية أمام حركة العجلات بعد رفع "الكتل الكونكريتية" من مداخله.

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وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (28 تشرين الثاني 2021)، انه "بمتابعة وأشراف من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد تم فتح طريق منطقة الصدرية امام حركة عجلات المواطنين ورفع الكتل الكونكريتية عن مداخل الفروع الجانبية في المنطقة".

وأكدت القيادة، انها "مستمرة بفتح الطرق في العاصمة بغداد وحسب الخطط المرسومة بهذا الصدد".

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