"أوميكرون" يواصل انتشاره.. دول رصدت حالات وأخرى عززت قيودها

2021/11/28 | 14:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا انتشاره بعدة دول حول العالم، الأحد، وتم رصد إصابتين في أستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

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