مستشاره: الكاظمي يقترب من إعلان نتائج التحقيق في محاولة اغتياله - عاجل

2021/11/28 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء مشرق عباس، عن امتلاك الأجهزة الأمنية أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل الكاظمي في 7 تشرين الثاني الجاري بهدف اغتياله.

وقال عباس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه "خلال أيام سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي".

وفيما لم يكشف عباس عن طبيعة الأدلة، بما فيها الأفلام والصور التي سيتم الإعلان عنها لإثبات واقعة الاستهداف في وقت بدأت تُثار فيه الشكوك من قِبَل خصوم الكاظمي بأن العملية مفبركة، فإنه لم يكشف عن الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن هذه الوقائع.

ويأتي إعلان الحكومة عن موعد الكشف عن الأدلة، بعد يوم واحد من مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما اسماه "الكشف عن المكشوف"، في استهداف منزل رئيس الوزراء، حيث طالب الصدر في بيان، بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، وسط بغداد.

وقال الصدر: "ما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء، هو تعدّ واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق".

وأشار إلى أنه صار لزاماً "الكشف عن التحقيقات الخاصة في هذا الملف، وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل المشين وإنزال العقوبة المناسبة لهم".

وفيما بدا أن الصدر يعرف الذين نفذوا هذا العمل، بمطالبته بـ"الكشف عن المكشوف"، بيّن في الوقت نفسه أنه في حال لم يتم الكشف عنهم فإنه هو من سيتولى ذلك.

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