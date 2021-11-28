فخري زاده صندوق ايران الأسود للأسلحة النووية ومحور المقاومة

2021/11/28 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي دواني، عن أن مساعد وزير الدفاع السابق العالم النووي محسن فخري زاده هو من يقف وراء برنامج انتاج الأسلحة النووية برغم فتوى خامنئي.

وأضاف أن فخري زاده ساهم في إعداد خارطة طريق أولية لتطوير الصناعة النووية الإيرانية” وإنتاج الوقود النووي بنسبة 20 في المائة، برغم فتوى المرشد بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام السلاح النووي.



ووصف دواني العالم فخري زاده بالصندوق الأسود، ليس في مجال الأسلحة النووية، فقط وانما في كل ما يدعم محور المقاومة.

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