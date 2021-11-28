2021/11/28 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات العراقية، النظر بنتائج التحقيق بالطعون التي جرى تدقيقها أخيرا من قبل المفوضية، وسط مخاوف من تصعيد القوى الرافضة للنتائج.

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن، إن للهيئة فترة 10 أيام من وصول آخر طعن للنظر فيها، وهي من تحدد الأيام التي تحتاجها سواء كانت يوماً أو يومين أو عشرة أيام، مؤكدا أن المفوضية تعلن أسماء الفائزين بالانتخابات بعد يومين أو أقل من إعلان الهيئة القضائية إنهاء ملف الطعون.



وأوضح أنه لن تكون هناك أية توصيات بعدّ وفرز محطات جديدة، لأن ملف الطعون والنظر فيها من الهيئة القضائية انتهى، مبينا أن الهيئة القضائية بمجرد أن تنهي النظر بالطعون سينتهي عملها، وبعدها ستعلن المفوضية النتائج وترفعها للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيئة القضائية تبدأ النظر بنتائج التحقيق في الطعون الانتخابية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيئة القضائية تبدأ النظر بنتائج التحقيق في الطعون الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).