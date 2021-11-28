مسرور بارزاني يعلن حالة التأهب بصفوف قوات البيشمركة

2021/11/28 | 15:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان دخول قوات البيشمركة بحالة تأهب واستعداد، على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في قضاء كفري.

وقال بارزاني في بيان أن داعش يستغل الثغرات الأمنية في تلك المناطق، إذ أصبحوا يشكلون تهديداً جدياً على أمن المنطقة وسكانها، ولا بد من تفعيل المراكز الأمنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ضد داعش، بهدف سد الثغرات الأمنية في تلك المناطق.

ووجه بارزاني وزارة البيشمركة لتكون على أهبة الاستعداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء تهديدات إرهابيي داعش، ومنع إلحاق الخسائر بقوات البيشمركة وأهالي المنطقة.

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