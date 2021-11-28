2021/11/28 | 15:06 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. مقتل 5 من قوات "البيشمركة" وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنه "داعش" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/28 | 15:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. مقتل 5 من قوات "البيشمركة" وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنه "داعش") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. مقتل 5 من قوات "البيشمركة" وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنه "داعش") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).